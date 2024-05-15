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JOHNSON'S® ДЕТСКАЯ ПРИСЫПКА 100 г - Днепр (Днепропетровск) (43901) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
144,83
Экономия: -16,17 грн
128,66 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: упаковка (1)
165,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
162,43
Экономия: -14,06 грн
148,37 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
165,50 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (1)
181,97
Экономия: -23,37 грн
158,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 28
Всего: упаковка (1)
164,17
Экономия: -17,06 грн
147,11 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Временная, 2
Всего: упаковка (1)
168,21
Экономия: -20,66 грн
147,55 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 14
Всего: упаковка (1)
164,01 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Святогорская, 10
Всего: упаковка (2)
167,00 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Конституции, 19-Д
Всего: упаковка (1)
163,72
Экономия: -16,30 грн
147,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 35
Всего: упаковка (1)
175,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 19-А/2
Всего: упаковка (1)
161,11
Экономия: -11,32 грн
149,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 3-И
Всего: упаковка (1)
166,63
Экономия: -17,57 грн
149,06 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 3-Б
Всего: упаковка (1)
175,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (3)
175,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Павлоград, ул. Независимости, 166/1
Всего: упаковка (2)
175,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33
Всего: упаковка (1)
183,41
Экономия: -15,51 грн
167,90 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
175,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Юбилейный, 29-А
Всего: упаковка (1)
162,32
Экономия: -13,12 грн
149,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:30
Павлоград, ул. Станкостроителей, 5-Б
Всего: упаковка (1)
175,00 грн