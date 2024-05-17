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Косметические средстваДетская косметикаJOHNSON'S® ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ И ПЕНКА ДЛЯ МЫТЬЯ И КУПАНИЯ "ОТ МАКУШКИ ДО ПЯТОЧЕК"Цены в аптеках

JOHNSON'S® ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ И ПЕНКА ДЛЯ МЫТЬЯ И КУПАНИЯ "ОТ МАКУШКИ ДО ПЯТОЧЕК" 500 мл - Одесса (95001) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 94 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 41 мин
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
260,59
Экономия: -12,40 грн
248,19 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (1)
249,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 41 мин
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
256,19
Экономия: -38,42 грн
217,77 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 41 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (1)
249,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 41 мин
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
268,98
Экономия: -51,21 грн
217,77 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 41 мин
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
218,90 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается через 41 мин
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
218,90 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается через 41 мин
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (2)
266,03
Экономия: -54,85 грн
211,18 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
260,00
Экономия: -42,23 грн
217,77 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 41 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
218,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 41 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
218,90 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 41 мин
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: упаковка (1)
249,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 41 мин
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
260,54
Экономия: -49,09 грн
211,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 41 мин
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1)
261,54
Экономия: -43,64 грн
217,90 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 41 мин
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
Всего: упаковка (1)
249,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 41 мин
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
259,28
Экономия: -50,88 грн
208,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 41 мин
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
218,90 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
198,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 41 мин
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
218,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 41 мин
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (2)
269,27
Экономия: -51,31 грн
217,96 грн