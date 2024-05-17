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Косметические средстваДетская косметикаJOHNSON'S® ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ И ПЕНКА ДЛЯ МЫТЬЯ И КУПАНИЯ "ОТ МАКУШКИ ДО ПЯТОЧЕК"Цены в аптеках

JOHNSON'S® ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ И ПЕНКА ДЛЯ МЫТЬЯ И КУПАНИЯ "ОТ МАКУШКИ ДО ПЯТОЧЕК" 300 мл - Одесса (95000) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 123 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 41 мин
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
157,49
Экономия: -7,50 грн
149,99 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 41 мин
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
177,41
Экономия: -29,96 грн
147,45 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 41 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (1)
175,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 41 мин
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (2)
164,75
Экономия: -14,19 грн
150,56 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 41 мин
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (2)
170,00 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается через 41 мин
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
153,70 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается через 41 мин
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (2)
164,98
Экономия: -15,30 грн
149,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
172,59
Экономия: -23,16 грн
149,43 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 41 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
153,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 41 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1)
170,97
Экономия: -20,58 грн
150,39 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 41 мин
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: упаковка (1)
164,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 41 мин
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
163,70
Экономия: -12,90 грн
150,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 41 мин
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1)
172,20
Экономия: -21,31 грн
150,89 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 41 мин
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
Всего: упаковка (1)
164,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 41 мин
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (3)
162,27
Экономия: -11,29 грн
150,98 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 41 мин
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (2)
170,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (2)
156,06 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 41 мин
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
153,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 41 мин
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (2)
162,73
Экономия: -15,49 грн
147,24 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 41 мин
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (2)
164,21
Экономия: -14,53 грн
149,68 грн