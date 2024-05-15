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Косметические средстваДетская косметикаJOHNSON'S® ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ И ПЕНКА ДЛЯ МЫТЬЯ И КУПАНИЯ "ОТ МАКУШКИ ДО ПЯТОЧЕК"Цены в аптеках

JOHNSON'S® ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ И ПЕНКА ДЛЯ МЫТЬЯ И КУПАНИЯ "ОТ МАКУШКИ ДО ПЯТОЧЕК" 300 мл - Харьков (95000) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 129 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
103,70
Экономия: -5,24 грн
98,46 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (3)
160,38 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
155,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
153,20 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (4)
156,46 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
170,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 32 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
153,86 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
164,99
Экономия: -18,60 грн
146,39 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (1)
151,55 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
155,20 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 32 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (4)
162,83 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (7)
156,03 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (1)
170,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
Всего: упаковка (2)
153,54 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (1)
149,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
151,96 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
177,61
Экономия: -30,54 грн
147,07 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
171,73
Экономия: -25,53 грн
146,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Машиностроителей, 1
Всего: упаковка (1)
153,78 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
144,84 грн