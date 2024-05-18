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БАЛЬЗАМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ТЕЛА "ЗОЛОТОЙ УС И ПЧЕЛИНЫЙ ЯД" 75 мл - Запорожье (127095) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (2)
58,40 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
70,00
Экономия: -14,32 грн
55,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (1)
55,03
Экономия: -4,12 грн
50,91 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 28
Всего: упаковка (5)
61,85 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Крепостная, 42/10
Всего: упаковка (2)
58,35 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (2)
61,67 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Добровольческих Батальонов, 54
Всего: упаковка (1)
62,52 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
61,67 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Авраменко, 13
Всего: упаковка (1)
56,35 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Алмазная / Теннисная, 47/9
Всего: упаковка (1)
62,32 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (1)
57,44
Экономия: -4,43 грн
53,01 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 1-Г
Всего: упаковка (1)
70,68
Экономия: -4,77 грн
65,91 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 12
Всего: упаковка (2)
62,45 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Парамонова, 6
Всего: упаковка (1)
58,18 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (1)
51,34
Экономия: -2,56 грн
48,78 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (1)
61,93 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 28-Б
Всего: упаковка (1)
62,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рубана, 23-А
Всего: упаковка (1)
69,51
Экономия: -13,83 грн
55,68 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
Всего: упаковка (1)
61,95 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рубана, 26
Всего: упаковка (2)
61,96 грн
В городе Запорожье больше нет предложений с препаратом