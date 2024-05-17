Все аптеки Украины
Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ТЕЛА "ЗОЛОТОЙ УС И ПЧЕЛИНЫЙ ЯД"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ТЕЛА "ЗОЛОТОЙ УС И ПЧЕЛИНЫЙ ЯД" 75 мл - Одесса (127095) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 71 аптеке
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (1)
68,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: упаковка (1)
68,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
Всего: упаковка (1)
61,30 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (1)
61,80 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (1)
65,20 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
Всего: упаковка (1)
61,80 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (3)
61,80 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
74,03
Экономия: -18,35 грн
55,68 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1)
64,06
Экономия: -9,52 грн
54,54 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
Всего: упаковка (1)
61,30 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (1)
67,40 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 68
Всего: упаковка (2)
62,76 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
61,80 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 143
Всего: упаковка (2)
57,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
Всего: упаковка (1)
64,60 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 125/3
Всего: упаковка (1)
61,80 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Екатерининская, 48
Всего: упаковка (3)
61,30 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (3)
61,30 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Канатная, 78
Всего: упаковка (1)
61,80 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (2)
67,50 грн