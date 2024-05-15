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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "САБЕЛЬНИК"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "САБЕЛЬНИК" 75 мл - Днепр (Днепропетровск) (127097) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
Всего: упаковка (2)
55,83 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (2)
55,10 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: упаковка (1)
55,09 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Мониторная, 10-Д
Всего: упаковка (2)
54,59 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Грушевского Михаила, 85-К
Всего: упаковка (1)
55,12 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (3)
55,80 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 105
Всего: упаковка (2)
55,04 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Слобожанский, 2
Всего: упаковка (2)
54,94 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 14-А
Всего: упаковка (2)
55,19 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Терещенковская, 25-Б
Всего: упаковка (1)
55,25 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Мира, 14-А
Всего: упаковка (1)
54,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Крушельницкой, 6-Л
Всего: упаковка (1)
60,71 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 87-С
Всего: упаковка (1)
55,63 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Семафорная, 28
Всего: упаковка (1)
51,80
Экономия: -7,96 грн
43,84 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Слобожанское, ул. Логистическая, 7-А
Всего: упаковка (2)
55,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Подгородное, ул. Шоссейная, 35
Всего: упаковка (2)
54,67 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 34
Всего: упаковка (2)
61,21 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (2)
55,46 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 34
Всего: упаковка (2)
61,12 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 41-Д
Всего: упаковка (2)
55,74 грн