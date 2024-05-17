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JOHNSON'S® ДЕТСКОЕ МАСЛО "Перед сном" 200 мл с ароматом лаванды - Запорожье (78873) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 91 аптеке
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
180,65
Экономия: -31,27 грн
149,38 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
146,27 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
115,00 грн
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Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
140,02 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
179,79
Экономия: -21,13 грн
158,66 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (3)
146,23 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
151,57 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (3)
177,58
Экономия: -33,34 грн
144,24 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
181,53
Экономия: -27,68 грн
153,85 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (1)
149,59 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 18 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
163,93
Экономия: -10,80 грн
153,13 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
182,28
Экономия: -24,30 грн
157,98 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
171,13
Экономия: -26,48 грн
144,65 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
180,19
Экономия: -13,44 грн
166,75 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
179,43
Экономия: -14,92 грн
164,51 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
174,16
Экономия: -15,77 грн
158,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
157,73
Экономия: -10,98 грн
146,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (1)
170,07
Экономия: -15,33 грн
154,74 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 18 мин
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1)
180,00
Экономия: -11,54 грн
168,46 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
163,11
Экономия: -14,72 грн
148,39 грн