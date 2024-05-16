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JOHNSON'S® ДЕТСКОЕ МАСЛО "НЕЖНОСТЬ ХЛОПКА" 200 мл - Киев (558831) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 246 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается через 38 мин
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
149,40 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 38 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (4)
154,82 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 38 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
149,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
149,40 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (6)
151,34 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 38 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (2)
155,14 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 38 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
175,35
Экономия: -30,43 грн
144,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 38 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
149,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 38 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
149,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 38 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
149,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
149,40 грн
Фармация
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Закрыто Открывается через 38 мин
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
Всего: упаковка (1)
190,30
Экономия: -46,18 грн
144,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 38 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
149,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 38 мин
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
149,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 38 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (2)
165,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 38 мин
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (1)
155,71 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 38 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
149,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 38 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (1)
169,97
Экономия: -25,87 грн
144,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 38 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
149,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 38 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
149,40 грн