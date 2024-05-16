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JOHNSON'S® ДЕТСКОЕ МАСЛО 200 мл с алоэ - Киев (43301) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 526 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается через 39 мин
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
148,70 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 39 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (6)
138,38 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 39 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
137,51 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 39 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (5)
165,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 39 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
137,47 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 39 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (1)
156,19 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 09 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
148,70 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (6)
142,98 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 39 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (2)
156,39 грн
Фармация
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Закрыто Открывается через 39 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (1)
184,80
Экономия: -44,88 грн
139,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 39 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
181,58
Экономия: -31,51 грн
150,07 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 39 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Всего: упаковка (1)
142,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 39 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
160,94
Экономия: -22,56 грн
138,38 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 39 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (2)
178,02
Экономия: -27,95 грн
150,07 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 39 мин
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (3)
190,35
Экономия: -28,55 грн
161,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 39 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
180,25
Экономия: -23,65 грн
156,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 39 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
Всего: упаковка (1)
137,47 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 39 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
Всего: упаковка (1)
137,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 09 мин
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (2)
179,02
Экономия: -28,95 грн
150,07 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 39 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (2)
181,89
Экономия: -19,44 грн
162,45 грн