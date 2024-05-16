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OFF! EXTRIME АЭРОЗОЛЬ РЕПЕЛЕНТНОЕ СРЕДСТВО 100 мл - Киев (224335) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 163 аптеках
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Закрыто Открывается через 39 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (1)
176,64 грн
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Закрыто Открывается через 39 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (2)
161,29 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 39 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (2)
162,87 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 39 мин
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
Всего: упаковка (3)
161,86 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 39 мин
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (4)
213,55
Экономия: -6,41 грн
207,14 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 39 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Всего: упаковка (5)
213,55
Экономия: -6,41 грн
207,14 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 39 мин
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (7)
210,40
Экономия: -6,31 грн
204,09 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 39 мин
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (5)
213,55
Экономия: -6,41 грн
207,14 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 39 мин
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
Всего: упаковка (5)
213,55
Экономия: -6,41 грн
207,14 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 39 мин
Киев, ул. Полтавская, 10
Всего: упаковка (1)
166,33 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 39 мин
Киев, ул. Кирпы Георгия, 2-Б
Всего: упаковка (2)
162,09 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 39 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (5)
163,23 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 39 мин
Киев, ул. Липковского Василия, 24-А
Всего: упаковка (2)
161,93 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 39 мин
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (2)
161,23 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 39 мин
Киев, ул. Казимира Малевича, 107
Всего: упаковка (10)
213,55
Экономия: -6,41 грн
207,14 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 39 мин
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 7
Всего: упаковка (4)
161,37 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 39 мин
Киев, ул. Филатова Академика, 7
Всего: упаковка (10)
213,55
Экономия: -6,41 грн
207,14 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 39 мин
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (7)
161,34 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 39 мин
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (2)
165,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 39 мин
Киев, ул. Соломенская, 36
Всего: упаковка (2)
162,15 грн