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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ТЕЛА "ШУНГИТ"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ТЕЛА "ШУНГИТ" для тела 75 мл - Запорожье (117213) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
59,91
Экономия: -7,94 грн
51,97 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
58,78
Экономия: -5,03 грн
53,75 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 1-Г
Всего: упаковка (2)
54,85
Экономия: -3,77 грн
51,08 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 19
Всего: упаковка (2)
61,43
Экономия: -9,46 грн
51,97 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 7
Всего: упаковка (1)
58,40 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
64,00
Экономия: -10,00 грн
54,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
64,00
Экономия: -11,00 грн
53,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (1)
55,62
Экономия: -2,53 грн
53,09 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Лермонтова, 29
Всего: упаковка (1)
51,26
Экономия: -5,72 грн
45,54 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Лермонтова, 29
Всего: упаковка (1)
70,11
Экономия: -18,14 грн
51,97 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 45
Всего: упаковка (1)
58,11 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 22-Д
Всего: упаковка (1)
55,12
Экономия: -4,83 грн
50,29 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Багряного Ивана, 17
Всего: упаковка (1)
54,03
Экономия: -4,11 грн
49,92 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 25/2
Всего: упаковка (1)
58,10 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, перек. Харьковская / Яворницкого Дмитрия, 2/44
Всего: упаковка (1)
59,47 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
57,38 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
64,90
Экономия: -12,93 грн
51,97 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (4)
57,06 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, пл. Старомостовая, 1
Всего: упаковка (1)
67,64
Экономия: -15,67 грн
51,97 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Семафорная, 28
Всего: упаковка (1)
52,62
Экономия: -6,71 грн
45,91 грн