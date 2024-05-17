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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ТЕЛА "ШУНГИТ"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ТЕЛА "ШУНГИТ" для тела 75 мл - Львов (117213) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
50,15
Экономия: -4,84 грн
45,31 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (1)
60,25
Экономия: -1,81 грн
58,44 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (2)
52,56
Экономия: -7,27 грн
45,29 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
Всего: упаковка (2)
49,34
Экономия: -3,50 грн
45,84 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Патона, 2/4-А
Всего: упаковка (3)
69,30
Экономия: -17,33 грн
51,97 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 43-А
Всего: упаковка (2)
53,87
Экономия: -6,74 грн
47,13 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Яворов, ул. Тычины, 3
Всего: упаковка (1)
60,25
Экономия: -1,81 грн
58,44 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Рава-Русская, ул. 1-го Ноября, 1
Всего: упаковка (1)
59,77 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Сокальская, 5/2
Всего: упаковка (1)
59,34
Экономия: -7,37 грн
51,97 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 1-Р
Всего: упаковка (1)
60,25
Экономия: -1,81 грн
58,44 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Валовая, 50
Всего: упаковка (1)
59,34 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (2)
59,57 грн
Біла ромашка
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Открыто Круглосуточно
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (1)
60,25
Экономия: -1,81 грн
58,44 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 30
Всего: упаковка (2)
69,40
Экономия: -17,43 грн
51,97 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, просп. Леси Украинки, 1
Всего: упаковка (1)
57,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Локачи, ул. Степная, 8-А
Всего: упаковка (1)
56,75 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 17-А
Всего: упаковка (1)
64,90
Экономия: -12,93 грн
51,97 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Независимости, 36
Всего: упаковка (1)
63,30
Экономия: -11,33 грн
51,97 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Мира, 5
Всего: упаковка (1)
66,60
Экономия: -14,63 грн
51,97 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 21
Всего: упаковка (4)
57,16 грн