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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ТЕЛА "ШУНГИТ"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ТЕЛА "ШУНГИТ" для тела 75 мл - Киев (117213) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 100 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (6)
58,76 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (4)
59,21 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
75,00
Экономия: -18,23 грн
56,77 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (8)
58,64 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (4)
57,61 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (1)
75,00
Экономия: -18,23 грн
56,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (2)
47,78
Экономия: -1,66 грн
46,12 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
Всего: упаковка (1)
69,64
Экономия: -17,67 грн
51,97 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
55,49
Экономия: -5,99 грн
49,50 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
Всего: упаковка (2)
38,15
Экономия: -1,14 грн
37,01 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (1)
75,00
Экономия: -18,23 грн
56,77 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
Всего: упаковка (1)
75,00
Экономия: -18,23 грн
56,77 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (1)
57,32 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
60,25
Экономия: -1,81 грн
58,44 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Науки, 4
Всего: упаковка (1)
75,00
Экономия: -18,23 грн
56,77 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (2)
58,41 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 3-А
Всего: упаковка (1)
75,00
Экономия: -18,23 грн
56,77 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Воскресенский, 20
Всего: упаковка (1)
66,30
Экономия: -1,99 грн
64,31 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 4-А
Всего: упаковка (1)
54,53 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Строителей / Гетмана Павла Полуботка, 38/14
Всего: упаковка (1)
54,03 грн