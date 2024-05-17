Все аптеки Украины
Косметические средстваЗащитные средстваСолнцезащитные и противоожоговые средстваСолнцезащитные средстваСолнцезащитные средства для телаАВЕН СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ТОНАЛЬНЫЙ SPF 50+Цены в аптеках

АВЕН СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ТОНАЛЬНЫЙ SPF 50+ 50 мл - Одесса (642386) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается через 45 мин
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (2)
644,50
Экономия: -32,50 грн
612,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, пер. Семафорный, 4
Всего: упаковка (4)
796,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 45 мин
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (3)
634,28
Экономия: -22,28 грн
612,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 45 мин
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/2
Всего: упаковка (1)
635,81
Экономия: -23,81 грн
612,00 грн
Вузовская
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Невского Александра, 82
Всего: упаковка (2)
683,70 грн
Ангелика
Подробнее
Закрыто Открывается через 45 мин
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (1)
683,70 грн
В других городах:
Жемчужина
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Лиманка, ул. Жемчужная, 6
Всего: упаковка (1)
683,70 грн
Черноморская
Подробнее
Закрыто Открывается через 45 мин
Черноморск, ул. Александрийская, 17-А
Всего: упаковка (1)
683,70 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается через 45 мин
Винница, просп. Юности, 20/73
Всего: упаковка (4)
796,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Винница, просп. Юности, 18
Всего: упаковка (4)
796,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 45 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (3)
584,05
Экономия: -23,33 грн
560,72 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается через 45 мин
Каменец-Подольский, ул. Князей Кориатовичей, 25-А
Всего: упаковка (1)
712,95 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается через 45 мин
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2
Всего: упаковка (4)
796,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (4)
796,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (4)
796,00 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается через 45 мин
Черновцы, ул. Героев Майдана, 71
Всего: упаковка (1)
745,00 грн
Семейная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается через 45 мин
Черновцы, ул. Главная, 33
Всего: упаковка (2)
755,30
Экономия: -10,61 грн
744,69 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается через 45 мин
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 11
Всего: упаковка (1)
728,60 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается через 45 мин
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 18
Всего: упаковка (2)
712,95 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 10:00
Хмельницкий, ул. Бандеры Степана, 2-А
Всего: упаковка (1)
712,95 грн