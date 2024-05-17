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STOP DEMODEX (СТОП ДЕМОДЕКС) ГЕЛЬ 30 мл - Запорожье (125841) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 149 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется через 20 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
158,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
202,82
Экономия: -50,28 грн
152,54 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
172,32
Экономия: -20,03 грн
152,29 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
170,28 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
175,00
Экономия: -28,00 грн
147,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
180,83 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
158,30 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (2)
225,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
158,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
164,10
Экономия: -7,20 грн
156,90 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (2)
170,29 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
158,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
201,57
Экономия: -56,18 грн
145,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
221,18
Экономия: -58,82 грн
162,36 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2)
225,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
158,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (5)
172,56
Экономия: -20,36 грн
152,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
224,33
Экономия: -61,97 грн
162,36 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (2)
180,77 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
200,55
Экономия: -48,35 грн
152,20 грн