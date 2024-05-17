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STOP DEMODEX (СТОП ДЕМОДЕКС) ГЕЛЬ 30 мл - Одесса (125841) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 240 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 45 мин
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
161,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 45 мин
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1)
192,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 45 мин
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (2)
198,79
Экономия: -34,92 грн
163,87 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (1)
197,30 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается через 45 мин
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: упаковка (2)
204,35 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: упаковка (1)
221,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 45 мин
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
Всего: упаковка (1)
184,80 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 45 мин
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (2)
202,73
Экономия: -52,40 грн
150,33 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 45 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (1)
192,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 45 мин
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
153,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 45 мин
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
205,27
Экономия: -54,94 грн
150,33 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 45 мин
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
159,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 45 мин
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
151,90 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 45 мин
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
Всего: упаковка (2)
189,60 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается через 45 мин
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (1)
175,36
Экономия: -23,66 грн
151,70 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается через 45 мин
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
202,94
Экономия: -52,34 грн
150,60 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 45 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (2)
184,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (2)
226,95
Экономия: -64,59 грн
162,36 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 45 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
159,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 45 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (2)
200,10
Экономия: -41,84 грн
158,26 грн