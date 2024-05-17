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STOP DEMODEX (СТОП ДЕМОДЕКС) ЖИДКОЕ МЫЛО 270 мл - Одесса (125844) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 245 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 45 мин
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
162,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (1)
220,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 45 мин
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (2)
214,14
Экономия: -52,08 грн
162,06 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (3)
205,40 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается через 45 мин
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: упаковка (1)
199,54 грн
Мелисса
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Закрыто Открывается через 45 мин
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
Всего: упаковка (1)
174,00 грн
Колонтаевская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
Всего: упаковка (1)
174,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: упаковка (1)
188,30 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 45 мин
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
Всего: упаковка (2)
198,50 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 45 мин
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (69)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
160,90 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 45 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (3)
206,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 45 мин
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (2)
162,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 45 мин
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
221,12
Экономия: -69,12 грн
152,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 45 мин
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (69)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
160,90 грн
Софья
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Закрыто Открывается через 45 мин
Одесса, ул. Толстого Льва, 32
Всего: упаковка (1)
174,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 45 мин
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
162,40 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 45 мин
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
Всего: упаковка (2)
162,60 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается через 45 мин
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (1)
186,78
Экономия: -25,20 грн
161,58 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается через 45 мин
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
218,61
Экономия: -59,61 грн
159,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 45 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
163,30 грн