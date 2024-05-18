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БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ ДЛЯ УХОДА ЗА ГЛАЗАМИ "ФАУРИН" флакон 10 мл - Запорожье (125608) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 91 аптеке
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
120,75
Экономия: -17,15 грн
103,60 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
110,96
Экономия: -8,63 грн
102,33 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (2)
115,00
Экономия: -19,00 грн
96,00 грн
Аптека бам
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Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
120,50
Экономия: -22,64 грн
97,86 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
112,85
Экономия: -4,95 грн
107,90 грн
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
113,74
Экономия: -11,40 грн
102,34 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
119,85
Экономия: -16,89 грн
102,96 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
107,48
Экономия: -5,48 грн
102,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (2)
112,13
Экономия: -9,79 грн
102,34 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
114,52
Экономия: -11,03 грн
103,49 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
117,00
Экономия: -13,43 грн
103,57 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (2)
121,59
Экономия: -17,99 грн
103,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
108,45
Экономия: -5,37 грн
103,08 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
109,46
Экономия: -4,56 грн
104,90 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
115,00
Экономия: -19,00 грн
96,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (3)
111,00
Экономия: -7,40 грн
103,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (1)
111,24
Экономия: -7,56 грн
103,68 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, просп. Соборный, 88
Всего: упаковка (1)
127,00
Экономия: -31,00 грн
96,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
Всего: упаковка (1)
95,93 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1)
109,84
Экономия: -4,94 грн
104,90 грн