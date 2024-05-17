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БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ФИТОРИЦИД" детский 10 мл - Одесса (125610) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
96,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Греческая, 46
Всего: упаковка (1)
79,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
117,08
Экономия: -16,84 грн
100,24 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 19-А
Всего: упаковка (1)
84,20 грн
В других городах:
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Подольск, ул. Соборная, 101
Всего: упаковка (2)
88,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
Всего: упаковка (1)
82,33 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 4
Всего: упаковка (1)
101,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188/1
Всего: упаковка (1)
93,79
Экономия: -8,45 грн
85,34 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Погребище, ул. Винницкая, 12-Б
Всего: упаковка (1)
83,62 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 54
Всего: упаковка (1)
82,44 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 3
Всего: упаковка (1)
72,13
Экономия: -3,60 грн
68,53 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Васильков, ул. Грушевского Михаила, 31
Всего: упаковка (1)
82,32 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (1)
84,00 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (1)
118,30
Экономия: -28,69 грн
89,61 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Телиги Елены, 11
Всего: упаковка (1)
104,90
Экономия: -13,22 грн
91,68 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
Всего: упаковка (1)
122,60
Экономия: -29,74 грн
92,86 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Берлинского Максима, 14
Всего: упаковка (1)
104,50
Экономия: -18,70 грн
85,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 51
Всего: упаковка (1)
81,86 грн
Аптека tas
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Героев Украины, 14
Всего: упаковка (1)
55,05 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 49
Всего: упаковка (1)
84,08 грн