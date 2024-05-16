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БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ФИТОРИЦИД" детский 10 мл - Киев (125610) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Телиги Елены, 11
Всего: упаковка (1)
104,90
Экономия: -13,22 грн
91,68 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Берлинского Максима, 14
Всего: упаковка (1)
104,50
Экономия: -19,25 грн
85,25 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 49
Всего: упаковка (1)
84,08 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
Всего: упаковка (1)
122,60
Экономия: -29,74 грн
92,86 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (1)
118,30
Экономия: -28,69 грн
89,61 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 51
Всего: упаковка (1)
81,86 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (1)
84,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бориспольская, 26-К
Всего: упаковка (1)
104,50
Экономия: -19,25 грн
85,25 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Иорданская, 1
Всего: упаковка (1)
110,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воскресенский, 24
Всего: упаковка (2)
81,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 19-А
Всего: упаковка (1)
70,50 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
Всего: упаковка (1)
87,00 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Васильков, ул. Грушевского Михаила, 31
Всего: упаковка (1)
82,32 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 89
Всего: упаковка (1)
81,88 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Чернигов, ул. Шевченко, 22
Всего: упаковка (1)
84,01 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Погребище, ул. Винницкая, 12-Б
Всего: упаковка (1)
83,62 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Городня, ул. Черниговская, 11/2
Всего: упаковка (1)
82,25 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 54
Всего: упаковка (1)
82,44 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Славута, ул. Защитников Украины, 19-А
Всего: упаковка (1)
70,00
Экономия: -2,10 грн
67,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Нетишин, просп. Героев Украины, 6
Всего: упаковка (1)
84,00 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 22:00
Нетишин, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (4)
86,00
Экономия: -4,30 грн
81,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Ровно, ул. Полуботка Гетьмана, 8
Всего: упаковка (1)
84,01 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Сумы, ул. Ярослава Мудрого, 50
Всего: упаковка (1)
84,02 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Подольск, ул. Соборная, 101
Всего: упаковка (2)
88,70 грн