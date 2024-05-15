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БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ФИТОРИЦИД" детский 10 мл - Днепр (Днепропетровск) (125610) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 3
Всего: упаковка (1)
72,85
Экономия: -4,32 грн
68,53 грн
В других городах:
Не болей
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188/1
Всего: упаковка (1)
94,35
Экономия: -9,01 грн
85,34 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 4
Всего: упаковка (1)
101,00
Экономия: -16,00 грн
85,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
Всего: упаковка (1)
82,33 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 54
Всего: упаковка (1)
82,44 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 18:30
Изюм, ул. Старопочтовая, 16
Всего: упаковка (1)
83,32 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, ул. 23-го Августа, 43
Всего: упаковка (1)
81,88 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (1)
102,08
Экономия: -12,03 грн
90,05 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Сумы, ул. Ярослава Мудрого, 50
Всего: упаковка (1)
84,02 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бориспольская, 26-К
Всего: упаковка (1)
104,50
Экономия: -19,25 грн
85,25 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (1)
118,30
Экономия: -28,69 грн
89,61 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Греческая, 46
Всего: упаковка (1)
79,70 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
96,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
116,08
Экономия: -15,84 грн
100,24 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Васильков, ул. Грушевского Михаила, 31
Всего: упаковка (1)
82,32 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (1)
84,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 19-А
Всего: упаковка (1)
84,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 49
Всего: упаковка (1)
84,08 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Телиги Елены, 11
Всего: упаковка (1)
104,90
Экономия: -13,22 грн
91,68 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Берлинского Максима, 14
Всего: упаковка (1)
104,50
Экономия: -19,25 грн
85,25 грн