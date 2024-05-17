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БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ФИТОРИЦИД" 10 мл - Одесса (125609) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Греческая, 46
Всего: упаковка (1)
78,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 63-А
Всего: упаковка (1)
82,77
Экономия: -3,77 грн
79,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Марсельская, 56
Всего: упаковка (2)
80,70 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 109
Всего: упаковка (1)
94,70 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Палия Семена, 98
Всего: упаковка (1)
90,10 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: упаковка (1)
94,20 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Черноморск, ул. 1-го Мая, 3-В
Всего: упаковка (2)
84,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, ул. Большая Морская, 21
Всего: упаковка (1)
81,89 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Героев Украины, 20-К
Всего: упаковка (1)
92,99
Экономия: -8,60 грн
84,39 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 22:00
Тарутино, ул. Центральная, 61-З
Всего: упаковка (1)
102,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:00
Суворово, ул. Независимости, 64-А
Всего: упаковка (1)
48,58 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 94
Всего: упаковка (1)
81,88 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Шевченко Тараса, 32
Всего: упаковка (2)
113,50
Экономия: -29,11 грн
84,39 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
Всего: упаковка (1)
82,25 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Замостянская, 14
Всего: упаковка (1)
82,34 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Погребище, ул. Винницкая, 12-Б
Всего: упаковка (1)
82,03 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, наб. Днепрова Лейтенанта, 64-А
Всего: упаковка (1)
83,56 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
96,08
Экономия: -10,82 грн
85,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Обухов, ул. Киевская, 111-А
Всего: упаковка (1)
94,98
Экономия: -27,78 грн
67,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Васильков, ул. Грушевского Михаила, 31
Всего: упаковка (1)
81,83 грн