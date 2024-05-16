Все аптеки Украины
Косметические средстваДетская косметикаБАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ФИТОРИЦИД"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ФИТОРИЦИД" 10 мл - Киев (125609) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеке
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
132,09
Экономия: -16,28 грн
115,81 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Большая Васильковская / Деловая, 84/20
Всего: упаковка (1)
100,99
Экономия: -16,50 грн
84,49 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
102,50
Экономия: -18,01 грн
84,49 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
Всего: упаковка (2)
114,99
Экономия: -30,50 грн
84,49 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 14
Всего: упаковка (1)
113,61
Экономия: -6,71 грн
106,90 грн
Аптека нц
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 4
Всего: упаковка (1)
104,55
Экономия: -13,17 грн
91,38 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кирилловская, 109-В/1
Всего: упаковка (3)
110,50
Экономия: -26,01 грн
84,49 грн
Аптека нц
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Телиги Елены, 11
Всего: упаковка (1)
105,58
Экономия: -13,30 грн
92,28 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 49
Всего: упаковка (1)
82,30 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Полярная, 8
Всего: упаковка (1)
99,50
Экономия: -15,01 грн
84,49 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
Всего: упаковка (1)
115,20
Экономия: -27,97 грн
87,23 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 10
Всего: упаковка (2)
108,50
Экономия: -24,01 грн
84,49 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Порика Василия, 13
Всего: упаковка (1)
84,04 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Гмыри Бориса / Чавдар Елизаветы, 10/40
Всего: упаковка (1)
101,50
Экономия: -17,01 грн
84,49 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гмыри Бориса, 12-Б
Всего: упаковка (1)
101,99
Экономия: -17,50 грн
84,49 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 51
Всего: упаковка (1)
81,84 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (1)
83,44 грн
Альго-фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Иорданская, 1
Всего: упаковка (1)
111,00 грн
Альго-фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б
Всего: упаковка (1)
89,00 грн
Альго-фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воскресенский, 24
Всего: упаковка (2)
95,00 грн