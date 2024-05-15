Все аптеки Украины
Косметические средстваДетская косметикаБАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ФИТОРИЦИД"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ФИТОРИЦИД" 10 мл - Днепр (Днепропетровск) (125609) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
93,88
Экономия: -3,18 грн
90,70 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 94
Всего: упаковка (1)
81,88 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Музейная, 9
Всего: упаковка (1)
94,25
Экономия: -8,74 грн
85,51 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Сумы, ул. Ярослава Мудрого, 50
Всего: упаковка (1)
84,01 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Сумы, ул. Скоропадского Павла Гетьмана, 28
Всего: упаковка (1)
100,50
Экономия: -15,85 грн
84,65 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Героев Украины, 20-К
Всего: упаковка (1)
92,99
Экономия: -8,34 грн
84,65 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Николаев, ул. Большая Морская, 21
Всего: упаковка (1)
81,89 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Шевченко Тараса, 32
Всего: упаковка (2)
113,50
Экономия: -28,85 грн
84,65 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Обухов, ул. Киевская, 111-А
Всего: упаковка (1)
93,88
Экономия: -7,29 грн
86,59 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Носовка, ул. Центральная, 33-В
Всего: упаковка (3)
84,04 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: упаковка (1)
94,20 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Палия Семена, 98
Всего: упаковка (1)
90,10 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Марсельская, 56
Всего: упаковка (2)
80,70 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 109
Всего: упаковка (1)
94,70 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 63-А
Всего: упаковка (1)
83,20
Экономия: -4,20 грн
79,00 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гмыри Бориса, 12-Б
Всего: упаковка (1)
101,99
Экономия: -17,34 грн
84,65 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 10
Всего: упаковка (2)
108,50
Экономия: -23,85 грн
84,65 грн
Аптека нц
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 4
Всего: упаковка (1)
104,55
Экономия: -13,17 грн
91,38 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Греческая, 46
Всего: упаковка (1)
78,90 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
Всего: упаковка (2)
114,99
Экономия: -30,34 грн
84,65 грн