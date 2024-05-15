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BABARIA КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА ФРЕШ ГЕЛЬ С АЛОЭ 400 мл - Харьков (720930) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 70-Б
Всего: упаковка (1)
395,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 10 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 274
Всего: упаковка (1)
395,00 грн
В других городах:
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 10 мин
Первомайский, м-н 3-й, 39
Всего: упаковка (2)
395,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 10 мин
Лозовая, м-н 1-й, 28
Всего: упаковка (1)
395,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Героев ОУН, 26
Всего: упаковка (3)
395,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 10 мин
Павлоград, ул. Независимости, 166
Всего: упаковка (1)
395,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 10 мин
Павлоград, ул. Станкостроителей, 8/3
Всего: упаковка (2)
395,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 10 мин
Царичанка, ул. Первомайская, 2
Всего: упаковка (6)
395,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Слобожанское, ул. Сухомлинского Василия, 44
Всего: упаковка (3)
395,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 10 мин
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (4)
395,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 82-Б
Всего: упаковка (2)
395,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2
Всего: упаковка (2)
395,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7
Всего: упаковка (1)
395,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 10 мин
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (2)
395,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Парусный, 14-А
Всего: упаковка (1)
395,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 10 мин
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
395,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 11
Всего: упаковка (3)
395,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 10 мин
Каменское, бульв. Строителей, 17-В
Всего: упаковка (1)
395,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 10 мин
Покровское, ул. Центральная, 17
Всего: упаковка (2)
395,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 74
Всего: упаковка (1)
395,00 грн