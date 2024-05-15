К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2 Всего: упаковка (1) 1010,79 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67 Всего: упаковка (2) 878,95 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 10:00 График работы Днепр, бульв. Екатеринославский, 1 Всего: упаковка (1) 966,85 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Бровары, ул. Москаленко Сергея, 16-Г Всего: упаковка (1) 986,00 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Милютенко, 12-А Всего: упаковка (1) 1031,90 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Княжий Затон, 9 Всего: упаковка (2) 986,00 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Открыто Закроется через 34 мин График работы Киев, ул. Днепровская Набережная, 12 Всего: упаковка (1) 1078,00 Экономия: -32,34 грн 1045,66 грн Забронировать

Аптекарь Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Киев, ул. Лаврухина, 4 Всего: упаковка (2) 922,90 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Киев, просп. Воскресенский, 36 Всего: упаковка (1) 985,95 Экономия: -29,58 грн 956,37 грн Забронировать

Аптека гормональных препаратов Подробнее Закрыто Открывается в 10:00 График работы Киев, просп. Шухевича Романа, 12 Всего: упаковка (1) 803,90 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, шоссе Столичное, 103/3 Всего: упаковка (1) 1078,00 Экономия: -32,34 грн 1045,66 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, бульв. Леси Украинки, 34 Всего: упаковка (1) 957,71 грн Забронировать

Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Лесники, ул. Ватутина, 170 Всего: упаковка (1) 1078,00 Экономия: -32,34 грн 1045,66 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16 Всего: упаковка (2) 878,95 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5 Всего: упаковка (1) 924,49 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Крещатик, 16-А Всего: упаковка (1) 1077,90 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Открыто Закроется через 34 мин График работы Киев, пл. Спортивная, 1-А Всего: упаковка (2) 1078,00 Экономия: -32,34 грн 1045,66 грн Забронировать

Виталюкс Подробнее Закрыто Открывается в 10:00 График работы Киев, ул. Большая Васильковская, 72 Всего: упаковка (2) 878,95 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Большая Васильковская, 44 Всего: упаковка (1) 1019,37 грн Забронировать

Аптека гормональных препаратов Подробнее Закрыто Открывается в 10:00 График работы Киев, просп. Бандеры Степана, 36 Всего: упаковка (2) 878,95 грн Забронировать