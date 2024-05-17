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А-ДЕРМА ЭКЗОМЕГА КОНТРОЛ КРЕМ 200 мл - Одесса (642347) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 46 мин
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (2)
691,21 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 46 мин
Одесса, ул. Вильямса Академика, 93/1
Всего: упаковка (1)
754,04 грн
Полимед
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Закрыто Открывается через 46 мин
Одесса, пл. Екатерининская, 5
Всего: упаковка (1)
800,28 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 46 мин
Николаев, просп. Мира, 1/1
Всего: упаковка (1)
691,21 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 46 мин
Южноукраинск, ул. Мира, 9/2
Всего: упаковка (1)
628,37 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 46 мин
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
Всего: упаковка (1)
583,43
Экономия: -27,68 грн
555,75 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
770,65
Экономия: -154,10 грн
616,55 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 46 мин
Черкассы, бульв. Шевченко, 116
Всего: упаковка (1)
628,37 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 46 мин
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
Всего: упаковка (1)
770,65
Экономия: -154,10 грн
616,55 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 46 мин
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (1)
770,65
Экономия: -154,10 грн
616,55 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 46 мин
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 32
Всего: упаковка (1)
659,79 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается через 46 мин
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
724,00
Экономия: -125,00 грн
599,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 46 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
578,87
Экономия: -23,12 грн
555,75 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается через 16 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
700,00
Экономия: -101,00 грн
599,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 46 мин
Казатин, ул. Грушевского Михаила, 46
Всего: упаковка (1)
659,79 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
628,37 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 46 мин
Каменец-Подольский, ул. Соборная, 29
Всего: упаковка (1)
628,37 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 46 мин
Днепр, бульв. Славы, 5-Ж
Всего: упаковка (1)
628,37 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 46 мин
Днепр, просп. Героев, 2
Всего: упаковка (1)
659,79 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 46 мин
Днепр, ул. Кюри Марии, 5
Всего: упаковка (1)
628,37 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 102-Д
Всего: упаковка (1)
647,22 грн