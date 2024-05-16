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А-ДЕРМА ЭКЗОМЕГА КОНТРОЛ КРЕМ 200 мл - Львов (642347) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
724,92 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
584,43
Экономия: -28,68 грн
555,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
769,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
769,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
769,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (3)
769,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (1)
770,65
Экономия: -154,10 грн
616,55 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Стрыйская, 45
Всего: упаковка (6)
769,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Трускавецкая, 2-Б
Всего: упаковка (1)
769,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Красной Калины, 68
Всего: упаковка (1)
769,00 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Героев УПА, 76
Всего: упаковка (2)
763,30 грн
В других городах:
Городская семейная аптека
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Открыто Закроется в 20:30
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (1)
652,10 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: упаковка (1)
722,88
Экономия: -4,68 грн
718,20 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 22:00
Рованцы, ул. Ранковая, 2
Всего: упаковка (1)
731,76
Экономия: -10,77 грн
720,99 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Луцк, ул. Леси Украинки, 61
Всего: упаковка (1)
628,37 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Луцк, просп. Воли, 42
Всего: упаковка (1)
727,97 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 23:00
Луцк, просп. Соборности, 43
Всего: упаковка (2)
731,92
Экономия: -7,63 грн
724,29 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Чортков, ул. Бандеры Степана, 11
Всего: упаковка (2)
628,37 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Чортков, ул. Шевченко Тараса, 14
Всего: упаковка (1)
628,37 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Ровно, ул. Соборная, 94
Всего: упаковка (1)
723,25
Экономия: -5,43 грн
717,82 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Ровно, ул. Соборная, 19/21
Всего: упаковка (2)
769,00 грн