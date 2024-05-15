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А-ДЕРМА ЭКЗОМЕГА КОНТРОЛ КРЕМ 200 мл - Харьков (642347) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
684,71 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Соборности, 44
Всего: упаковка (2)
769,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-А
Всего: упаковка (1)
628,37 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Полтава, ул. Европейская, 60-А
Всего: упаковка (1)
722,63 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (1)
769,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (1)
722,63 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
Всего: упаковка (1)
628,37 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 60-Б
Всего: упаковка (2)
628,37 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
Всего: упаковка (1)
628,37 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 10:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (2)
691,21 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 34 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
Всего: упаковка (1)
628,37 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кюри Марии, 5
Всего: упаковка (1)
628,37 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 34 мин
Днепр, ул. Набережная Победы, 102-Д
Всего: упаковка (1)
647,22 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 2
Всего: упаковка (1)
659,79 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 5-Ж
Всего: упаковка (1)
628,37 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 34 мин
Днепр, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
628,37 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 32
Всего: упаковка (1)
659,79 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
724,00
Экономия: -125,00 грн
599,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
592,26
Экономия: -36,51 грн
555,75 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
700,00
Экономия: -101,00 грн
599,00 грн