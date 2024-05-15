К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Экономная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Харьков, пер. Расторгуевский, 2 Всего: упаковка (1) 684,71 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Полтава, ул. Соборности, 44 Всего: упаковка (2) 769,00 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Полтава, ул. Зеньковская, 4-А Всего: упаковка (1) 628,37 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Полтава, ул. Европейская, 60-А Всего: упаковка (1) 722,63 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Днепр, просп. Слобожанский, 89 Всего: упаковка (1) 769,00 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2 Всего: упаковка (1) 722,63 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А Всего: упаковка (1) 628,37 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 60-Б Всего: упаковка (2) 628,37 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67 Всего: упаковка (1) 628,37 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 10:00 График работы Днепр, бульв. Екатеринославский, 1 Всего: упаковка (2) 691,21 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется через 34 мин График работы Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20 Всего: упаковка (1) 628,37 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, ул. Кюри Марии, 5 Всего: упаковка (1) 628,37 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется через 34 мин График работы Днепр, ул. Набережная Победы, 102-Д Всего: упаковка (1) 647,22 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, просп. Героев, 2 Всего: упаковка (1) 659,79 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, бульв. Славы, 5-Ж Всего: упаковка (1) 628,37 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется через 34 мин График работы Днепр, ул. Независимости, 17 Всего: упаковка (1) 628,37 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 32 Всего: упаковка (1) 659,79 грн Забронировать

Элитфарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16 Всего: упаковка (1) 724,00 Экономия: -125,00 грн 599,00 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, просп. Соборный, 149 Всего: упаковка (2) 592,26 Экономия: -36,51 грн 555,75 грн Забронировать

Аптека интернет цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Запорожье, просп. Соборный, 129 Всего: упаковка (1) 700,00 Экономия: -101,00 грн 599,00 грн Забронировать