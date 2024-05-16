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BABARIA ДЕЗОДОРАНТ ДЛЯ НОГ EXTREME 150 мл - Киев (835119) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 41 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (2)
247,40 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 41 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (1)
250,63 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
250,74 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 41 мин
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (3)
250,19 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 41 мин
Киев, ул. Пулюя Ивана, 5
Всего: упаковка (2)
255,37 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 41 мин
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (1)
247,46 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 41 мин
Киев, просп. Отрадный, 16/50
Всего: упаковка (1)
257,55 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 41 мин
Киев, ул. Днепровская Набережная, 14-Е
Всего: упаковка (2)
250,76 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 41 мин
Киев, ул. Полярная, 8
Всего: упаковка (1)
257,54 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 41 мин
Киев, ул. Центральная, 21-Б
Всего: упаковка (3)
250,75 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 41 мин
Киев, ул. Вышгородская, 46
Всего: упаковка (1)
255,39 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 41 мин
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
Всего: упаковка (1)
254,61 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 41 мин
Киев, ул. Коласа Якуба, 15-А
Всего: упаковка (4)
256,53 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 41 мин
Софиевская Борщаговка, ул. Соборная, 105/7
Всего: упаковка (2)
258,84 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 41 мин
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
Всего: упаковка (2)
247,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 41 мин
Макаров, ул. Ростовского Димитрия, 31/1
Всего: упаковка (2)
256,22 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 41 мин
Бобровица, ул. Независимости, 20
Всего: упаковка (2)
254,39 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 41 мин
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 42
Всего: упаковка (1)
249,72 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Мироновка, ул. Победы, 6
Всего: упаковка (2)
238,50 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 41 мин
Славутич, просп. Независимости, 5
Всего: упаковка (2)
259,24 грн