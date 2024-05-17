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Ivatherm Ivapur мицеллярный лосьон 250 мл для комбинированной, жирной кожи - Одесса (814290) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (2)
495,42 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 47 мин
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (2)
493,30 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 47 мин
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (2)
493,57 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 47 мин
Николаев, ул. Сенная, 35/1
Всего: упаковка (1)
444,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
Всего: упаковка (2)
497,03 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 47 мин
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
Всего: упаковка (2)
497,51 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (2)
492,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 47 мин
Херсон, ул. Кулика Илюши, 139/4
Всего: упаковка (2)
493,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 6/13
Всего: упаковка (1)
444,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 47 мин
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (2)
491,82 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 47 мин
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (2)
493,36 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (2)
498,29 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 47 мин
Умань, ул. Европейская, 23
Всего: упаковка (2)
496,53 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 47 мин
Умань, ул. Шевченко Тараса, 41
Всего: упаковка (2)
496,84 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 47 мин
Желтые Воды, ул. Героев Чернобыля, 35-Б
Всего: упаковка (2)
495,06 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 47 мин
Желтые Воды, ул. Героев Украины, 20
Всего: упаковка (2)
496,41 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 47 мин
Липовец, ул. Липковского Василия, 57
Всего: упаковка (2)
494,86 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 23:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
Всего: упаковка (4)
494,21 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 47 мин
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
Всего: упаковка (1)
444,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 47 мин
Винница, ул. Соборная, 46
Всего: упаковка (1)
444,00 грн