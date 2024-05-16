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Ivatherm Ivapur мицеллярный лосьон 250 мл для комбинированной, жирной кожи - Киев (814290) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 62 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 41 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (4)
578,28 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 41 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (3)
578,92 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 41 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (3)
534,46 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
539,92 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 41 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (2)
496,71 грн
Аптека гормональных препаратов
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Закрыто Открывается через 41 мин
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
Всего: упаковка (1)
444,00 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается через 41 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
Всего: упаковка (1)
444,00 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается через 41 мин
Киев, ул. Саксаганского, 42
Всего: упаковка (1)
444,00 грн
Виталюкс
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
444,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 41 мин
Киев, ул. Антоновича, 47-А
Всего: упаковка (1)
444,00 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается через 41 мин
Киев, ул. Жилянская, 69/71
Всего: упаковка (1)
444,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 41 мин
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2-А
Всего: упаковка (1)
444,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (2)
580,30 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 41 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
492,45 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 41 мин
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (1)
444,00 грн
Аптека гормональных препаратов
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Закрыто Открывается через 41 мин
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (1)
444,00 грн
Аптека гормональных препаратов
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Закрыто Открывается через 41 мин
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
Всего: упаковка (1)
444,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 41 мин
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (2)
497,05 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 41 мин
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (2)
581,43 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается через 41 мин
Киев, просп. Бандеры Степана, 26-В
Всего: упаковка (1)
444,00 грн