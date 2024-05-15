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Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаТермальная вода, освежающий спрей, мицеллярный лосьонIvatherm Ivapur мицеллярный лосьонЦены в аптеках

Ivatherm Ivapur мицеллярный лосьон 250 мл для комбинированной, жирной кожи - Днепр (Днепропетровск) (814290) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 60-Б
Всего: упаковка (1)
444,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (2)
582,61 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (2)
498,10 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 14 мин
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (4)
444,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (4)
444,00 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Слобожанское, ул. Владимирская, 1
Всего: упаковка (1)
444,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (2)
497,50 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
Всего: упаковка (1)
444,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (1)
493,14 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Желтые Воды, ул. Героев Украины, 20
Всего: упаковка (2)
496,41 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Желтые Воды, ул. Героев Чернобыля, 35-Б
Всего: упаковка (2)
495,06 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Европейская, 17
Всего: упаковка (2)
498,63 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (2)
498,29 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (2)
495,47 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (2)
498,63 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 41
Всего: упаковка (2)
494,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (2)
496,95 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
494,22 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
538,12 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
497,46 грн