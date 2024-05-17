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АВЕН МИЦЕЛЛЯРНЫЙ ЛОСЬОН 200 мл - Одесса (642257) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 48 мин
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (1)
384,78 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 48 мин
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
472,70 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (1)
516,40
Экономия: -15,49 грн
500,91 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 48 мин
Одесса, ул. Вильямса Академика, 93/1
Всего: упаковка (1)
505,24 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (2)
516,40
Экономия: -15,49 грн
500,91 грн
Полимед
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Екатерининская, 14
Всего: упаковка (1)
536,22 грн
Полимед
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Закрыто Открывается через 48 мин
Одесса, пл. Екатерининская, 5
Всего: упаковка (1)
445,50 грн
Полимед
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, просп. Шевченко, 21
Всего: упаковка (1)
490,86 грн
Полимед
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, просп. Адмиральский, 1
Всего: упаковка (1)
359,64 грн
Полимед
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, дорога Фонтанская, 20/4
Всего: упаковка (2)
330,00 грн
Полимед
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Закрыто Открывается через 48 мин
Одесса, пер. Компасный, 6-В
Всего: упаковка (1)
536,22 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 48 мин
Николаев, ул. Океановская, 39-А
Всего: упаковка (1)
467,90 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 48 мин
Николаев, просп. Мира, 1/1
Всего: упаковка (2)
423,96 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 48 мин
Николаев, просп. Героев Украины, 77/1
Всего: упаковка (1)
385,42 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 48 мин
Южноукраинск, ул. Мира, 9/2
Всего: упаковка (1)
385,42 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 48 мин
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
Всего: упаковка (1)
516,40
Экономия: -15,49 грн
500,91 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 48 мин
Черкассы, ул. Сумгаитская, 24
Всего: упаковка (1)
472,70 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 48 мин
Черкассы, бульв. Шевченко, 385/3
Всего: упаковка (1)
421,03 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 48 мин
Черкассы, ул. Нижняя Горовая, 2
Всего: упаковка (1)
470,17 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 48 мин
Черкассы, ул. Смелянская, 44/1
Всего: упаковка (1)
481,72 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 48 мин
Черкассы, ул. Смелянская, 44
Всего: упаковка (1)
349,80 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
472,70
Экономия: -14,18 грн
458,52 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 48 мин
Черкассы, бульв. Шевченко, 116
Всего: упаковка (2)
385,42 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 48 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 31
Всего: упаковка (2)
433,66 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 48 мин
Винница, ул. Соборная, 46
Всего: упаковка (2)
421,03 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 48 мин
Винница, перек. Келецкая / Космонавтов, 57/38
Всего: упаковка (1)
447,13 грн