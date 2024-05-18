К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено

В других городах:

Не болей Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, просп. Героев, 40 Всего: упаковка (1) 176,20 Экономия: -15,38 грн 160,82 грн Забронировать

Не болей Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, бульв. Славы, 3-Р Всего: упаковка (1) 162,48 Экономия: -16,78 грн 145,70 грн Забронировать

Аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Черкассы, ул. Вернигоры, 4 Всего: упаковка (1) 170,50 Экономия: -25,88 грн 144,62 грн Забронировать

Фармация Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, просп. Красной Калины, 73 Всего: упаковка (1) 225,60 Экономия: -54,77 грн 170,83 грн Забронировать

Фармация Подробнее Закрыто Открывается в 10:00 График работы Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10 Всего: упаковка (1) 228,60 Экономия: -55,48 грн 173,12 грн Забронировать

Фармация Подробнее Закрыто Открывается в 10:00 График работы Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14 Всего: упаковка (1) 255,10 Экономия: -61,95 грн 193,15 грн Забронировать

Свк фарм Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Нетишин, просп. Независимости, 15 Всего: упаковка (2) 156,00 Экономия: -7,80 грн 148,20 грн Забронировать