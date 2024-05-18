Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за слизистыми оболочкамиСредства для ухода за полостью ртаДругие средства по уходу за полостью ртаБАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙЦены в аптеках

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл - Запорожье (103562) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (1)
256,70
Экономия: -24,99 грн
231,71 грн
В других городах:
Не болей
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 3
Всего: упаковка (1)
231,84
Экономия: -11,11 грн
220,73 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, пер. Вольный, 2-А
Всего: упаковка (2)
263,39
Экономия: -30,92 грн
232,47 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Грушевского Михаила, 2-Б
Всего: упаковка (1)
268,17
Экономия: -30,81 грн
237,36 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Чобану Степана, 13-Г
Всего: упаковка (2)
270,27
Экономия: -32,61 грн
237,66 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Жадова Генерала, 28
Всего: упаковка (2)
283,80
Экономия: -48,18 грн
235,62 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (9)
260,31
Экономия: -27,55 грн
232,76 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (1)
259,68
Экономия: -23,74 грн
235,94 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 335
Всего: упаковка (1)
258,66
Экономия: -20,80 грн
237,86 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 116
Всего: упаковка (1)
249,50
Экономия: -15,91 грн
233,59 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
Всего: упаковка (1)
261,10
Экономия: -23,31 грн
237,79 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 12
Всего: упаковка (1)
254,70
Экономия: -16,66 грн
238,04 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Петропавловская, 74
Всего: упаковка (1)
257,43
Экономия: -24,48 грн
232,95 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Ильинская, 49-А
Всего: упаковка (1)
257,25
Экономия: -26,11 грн
231,14 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Высоцкого, 23
Всего: упаковка (1)
239,22
Экономия: -20,92 грн
218,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
Всего: упаковка (1)
273,71
Экономия: -42,41 грн
231,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (1)
274,61
Экономия: -36,54 грн
238,07 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Конотоп, ул. Батуринская, 1-А
Всего: упаковка (1)
270,33
Экономия: -33,70 грн
236,63 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 3
Всего: упаковка (1)
254,43
Экономия: -34,10 грн
220,33 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 137
Всего: упаковка (1)
258,57
Экономия: -23,44 грн
235,13 грн