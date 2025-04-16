Николаев (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Николаев
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
185,66
Экономия при брони: -11,75 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
183,78
Экономия при брони: -8,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
187,56
Экономия при брони: -7,38 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
184,05
Экономия при брони: -12,67 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/2
4.1 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
162,68
Экономия при брони: -8,20 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Богоявленский, 35-А
4.3 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
190,50
Экономия при брони: -11,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Космонавтов, 60
4.5 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
187,42
Экономия при брони: -9,87 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Мира, 1/9
4.8 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
143,22
Экономия при брони: -10,65 грн
В городах рядом
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 16
56.2 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
150,26
Экономия при брони: -9,34 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Кулика Илюши, 139/4
58.6 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 119
98.1 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
181,53
Экономия при брони: -7,79 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 123
98.8 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
172,20
Экономия при брони: -22,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Теплодар, ул. Прокопия Романа, 2
135.0 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
142,37
Экономия при брони: -7,78 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Долинская, ул. Новая, 88/106
144.0 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Беляевка, ул. Головатого Атамана, 140
144.8 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Раздельная, ул. Привокзальная, 2-Б
145.3 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
174,13
Экономия при брони: -12,23 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
148.3 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
194,18
Экономия при брони: -12,64 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
149.2 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
186,68
Экономия при брони: -11,13 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
149.2 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
167,24
Экономия при брони: -6,87 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
151.8 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
185,08
Экономия при брони: -11,11 грн