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Гелик
Гелик
Киев
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Вишенки, ул. Центральная, 150-А
21.3 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
179,58
Экономия при брони:
-10,20 грн
169,38
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Макаров, ул. Хмельницкого Богдана, 64
51.4 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
172,20
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 191-А
80.7 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
188,81
Экономия при брони:
-8,93 грн
179,88
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 35-А
94.5 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
176,00
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 13
126.5 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
179,42
Экономия при брони:
-7,59 грн
171,83
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 18
126.7 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
182,37
Экономия при брони:
-10,02 грн
172,35
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
130.2 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
179,62
Экономия при брони:
-7,37 грн
172,25
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 43
130.7 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
138,33
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Житомир, ул. Витрука, 33
131.2 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
182,11
Экономия при брони:
-11,52 грн
170,59
грн
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Авицена
Открыто
Закроется в 16:00
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 96-Е
138.6 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
178,60
Экономия при брони:
-28,30 грн
150,30
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Тараскова, 22
155.1 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
192,55
Экономия при брони:
-12,61 грн
179,94
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Университетская, 29
155.6 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
175,91
Экономия при брони:
-9,63 грн
166,28
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Вергая Виталия, 34-В
155.9 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
145,10
Экономия при брони:
-6,70 грн
138,40
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернобай, ул. Центральная, 81
156.0 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
187,58
Экономия при брони:
-6,98 грн
180,60
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
156.9 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
178,60
Экономия при брони:
-28,30 грн
150,30
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 207/2
157.4 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
176,00
Экономия при брони:
-7,03 грн
168,97
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Владимира Великого, 35
157.7 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
146,45
Экономия при брони:
-6,64 грн
139,81
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
159.5 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
181,00
Экономия при брони:
-7,00 грн
174,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Лубны, просп. Владимирский, 42/1
182.5 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
178,40
Экономия при брони:
-28,10 грн
150,30
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Лубны, просп. Владимирский, 4/3
183.1 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
174,50
Экономия при брони:
-24,20 грн
150,30
грн
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