Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
185,08
Экономия при брони: -10,26 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
187,02
Экономия при брони: -13,16 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
167,24
Экономия при брони: -7,12 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
3.4 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
195,10
Экономия при брони: -13,18 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
3.5 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
186,68
Экономия при брони: -11,50 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 22
4.1 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
186,45
Экономия при брони: -10,62 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
5.5 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
182,36
Экономия при брони: -10,88 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н Солнечный, 7
7.1 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
175,87
Экономия при брони: -10,39 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 7
12.5 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
162,49
Экономия при брони: -9,13 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 39
14.3 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
184,43
Экономия при брони: -12,92 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д
30.5 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
173,43
Экономия при брони: -9,64 грн
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ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
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Вольногорск, ул. Центральная, 61
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ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
184,92
Экономия при брони: -11,67 грн
Аптека копейка
Никополь, ул. Электрометаллургов, 33
83.1 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
192,89
Экономия при брони: -13,06 грн
Аптека шар@
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 231
83.8 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
193,72
Экономия при брони: -13,44 грн
Аптека шар@
Знаменка, ул. Кобзарева, 28-А
105.0 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
147,56
Экономия при брони: -7,46 грн
Аптека бам
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
106.3 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
169,70
Экономия при брони: -19,40 грн
Аптека низких цен
Кропивницкий, перек. Большая Перспективная / Гоголя, 46/91
106.5 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
173,96
Экономия при брони: -7,69 грн
Аптека низких цен
Кропивницкий, перек. Паученко Архитектора / Большая Перспективная, 35/29
106.5 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
184,47
Экономия при брони: -8,92 грн
Аптека низких цен
Кропивницкий, ул. Каденюка Леонида, 14
108.4 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
187,27
Экономия при брони: -25,81 грн