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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Рустави, 2
64.5 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
188,98
Экономия при брони:
-10,26 грн
178,72
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 8-Б
67.7 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
189,43
Экономия при брони:
-10,78 грн
178,65
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Вольногорск, ул. Центральная, 61
70.0 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
182,93
Экономия при брони:
-9,72 грн
173,21
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Хортицкое, 18
70.7 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
183,27
Экономия при брони:
-13,02 грн
170,25
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33
70.9 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
188,19
Экономия при брони:
-9,02 грн
179,17
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Авраменко, 13
70.9 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
178,29
Экономия при брони:
-7,21 грн
171,08
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Хортицкое, 4
71.1 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
187,20
Экономия при брони:
-11,57 грн
175,63
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 15
71.3 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
184,99
Экономия при брони:
-10,68 грн
174,31
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Полякова / Волшебная, 1/163
71.4 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
192,76
Экономия при брони:
-12,41 грн
180,35
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Юбилейный / Героев 93-й Бригады, 24/1
71.8 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
188,36
Экономия при брони:
-8,08 грн
180,28
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
71.9 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
192,97
Экономия при брони:
-11,43 грн
181,54
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
72.2 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
186,63
Экономия при брони:
-7,42 грн
179,21
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
72.3 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
186,21
Экономия при брони:
-7,84 грн
178,37
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
72.7 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
187,25
Экономия при брони:
-11,63 грн
175,62
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
72.7 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
188,78
Экономия при брони:
-9,50 грн
179,28
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Новониколаевка, ул. Украинская, 33
87.9 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
188,20
Экономия при брони:
-9,12 грн
179,08
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 231
106.8 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
190,01
Экономия при брони:
-9,96 грн
180,05
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 33
106.9 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
191,55
Экономия при брони:
-12,03 грн
179,52
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Шахтерское, ул. Стуса Василия, 13
107.1 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
185,41
Экономия при брони:
-9,80 грн
175,61
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д
107.4 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
176,25
Экономия при брони:
-12,87 грн
163,38
грн
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