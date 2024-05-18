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БАЛЬЗАМ "ЗВЕЗДОЧКА" 8 г шелудивый - Запорожье (82552) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 1-Г
Всего: упаковка (1)
31,07
Экономия: -1,91 грн
29,16 грн
В других городах:
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (2)
27,26
Экономия: -3,61 грн
23,65 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 68-Б
Всего: упаковка (1)
25,63
Экономия: -1,98 грн
23,65 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Каштанов, 2/22
Всего: упаковка (1)
23,00
Экономия: -4,21 грн
18,79 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
Всего: упаковка (3)
19,64
Экономия: -0,61 грн
19,03 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
Всего: упаковка (1)
17,10
Экономия: -2,05 грн
15,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
Всего: упаковка (1)
20,31
Экономия: -1,61 грн
18,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 22/13
Всего: упаковка (2)
21,16
Экономия: -2,43 грн
18,73 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кременчуг, просп. Свободы, 83/1
Всего: упаковка (1)
20,73
Экономия: -2,07 грн
18,66 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 11/31
Всего: упаковка (1)
22,87
Экономия: -4,08 грн
18,79 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Каденюка Леонида, 14
Всего: упаковка (1)
22,14
Экономия: -2,74 грн
19,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Славы, 1
Всего: упаковка (1)
26,57
Экономия: -2,90 грн
23,67 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Большая Фонтанная, 31-Г
Всего: упаковка (1)
22,01
Экономия: -2,57 грн
19,44 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 155-А
Всего: упаковка (1)
26,47
Экономия: -2,85 грн
23,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Соловьяненко Анатолия, 16
Всего: упаковка (1)
22,69
Экономия: -3,90 грн
18,79 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
Всего: упаковка (1)
22,18
Экономия: -2,78 грн
19,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 38
Всего: упаковка (1)
21,40
Экономия: -1,87 грн
19,53 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Университетская, 8
Всего: упаковка (2)
14,16
Экономия: -1,01 грн
13,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 5
Всего: упаковка (1)
26,46
Экономия: -3,01 грн
23,45 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом