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БАЛЬЗАМ "ЗВЕЗДОЧКА" 8 г шелудивый - Киев (82552) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
Всего: упаковка (1)
21,60
Экономия: -2,20 грн
19,40 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соловьяненко Анатолия, 16
Всего: упаковка (1)
22,99
Экономия: -4,20 грн
18,79 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 155-А
Всего: упаковка (1)
26,16
Экономия: -2,54 грн
23,62 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Умань, ул. Большая Фонтанная, 31-Г
Всего: упаковка (1)
21,80
Экономия: -2,36 грн
19,44 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 11/31
Всего: упаковка (1)
22,64
Экономия: -3,85 грн
18,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Каденюка Леонида, 14
Всего: упаковка (1)
21,82
Экономия: -2,42 грн
19,40 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, просп. Свободы, 83/1
Всего: упаковка (1)
21,12
Экономия: -2,46 грн
18,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 22/13
Всего: упаковка (2)
21,22
Экономия: -2,49 грн
18,73 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 38
Всего: упаковка (1)
21,86
Экономия: -2,33 грн
19,53 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
Всего: упаковка (3)
19,72
Экономия: -0,69 грн
19,03 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
Всего: упаковка (1)
20,66
Экономия: -1,96 грн
18,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
Всего: упаковка (1)
17,03
Экономия: -1,98 грн
15,05 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Каштанов, 2/22
Всего: упаковка (1)
22,50
Экономия: -3,71 грн
18,79 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (2)
26,96
Экономия: -3,31 грн
23,65 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
27,66
Экономия: -3,01 грн
24,65 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 68-Б
Всего: упаковка (1)
25,66
Экономия: -2,01 грн
23,65 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Славы, 1
Всего: упаковка (1)
26,89
Экономия: -3,22 грн
23,67 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черновцы, ул. Университетская, 8
Всего: упаковка (2)
14,09
Экономия: -0,94 грн
13,15 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 1-Г
Всего: упаковка (1)
27,34
Экономия: -0,83 грн
26,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 5
Всего: упаковка (1)
26,82
Экономия: -3,37 грн
23,45 грн