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БАЛЬЗАМ "ЗВЕЗДОЧКА" 8 г шелудивый - Днепр (Днепропетровск) (82552) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (2)
26,93
Экономия: -3,28 грн
23,65 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
28,09
Экономия: -4,50 грн
23,59 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 68-Б
Всего: упаковка (1)
25,34
Экономия: -1,69 грн
23,65 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Каштанов, 2/22
Всего: упаковка (1)
22,66
Экономия: -3,87 грн
18,79 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 1-Г
Всего: упаковка (1)
27,31
Экономия: -0,80 грн
26,51 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
Всего: упаковка (3)
20,28
Экономия: -1,25 грн
19,03 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
Всего: упаковка (1)
16,80
Экономия: -1,75 грн
15,05 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 22/13
Всего: упаковка (2)
21,25
Экономия: -2,52 грн
18,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, просп. Свободы, 83/1
Всего: упаковка (1)
20,97
Экономия: -2,31 грн
18,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
Всего: упаковка (1)
20,55
Экономия: -1,85 грн
18,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Славы, 1
Всего: упаковка (1)
26,81
Экономия: -3,14 грн
23,67 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 11/31
Всего: упаковка (1)
23,00
Экономия: -4,21 грн
18,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Каденюка Леонида, 14
Всего: упаковка (1)
21,88
Экономия: -2,48 грн
19,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Умань, ул. Большая Фонтанная, 31-Г
Всего: упаковка (1)
22,12
Экономия: -2,68 грн
19,44 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 155-А
Всего: упаковка (1)
25,84
Экономия: -2,22 грн
23,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соловьяненко Анатолия, 16
Всего: упаковка (1)
22,32
Экономия: -3,53 грн
18,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
Всего: упаковка (1)
22,33
Экономия: -2,93 грн
19,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 38
Всего: упаковка (1)
22,12
Экономия: -2,59 грн
19,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черновцы, ул. Университетская, 8
Всего: упаковка (2)
14,30
Экономия: -1,15 грн
13,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 5
Всего: упаковка (1)
26,38
Экономия: -2,93 грн
23,45 грн