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БАЛЬЗАМ "ЗВЕЗДОЧКА" 8 г грибок - Запорожье (82551) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Базарная, 28
Всего: упаковка (1)
27,70
Экономия: -4,11 грн
23,59 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чайкиной Лизы, 51
Всего: упаковка (1)
20,84
Экономия: -2,14 грн
18,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 19
Всего: упаковка (1)
19,99
Экономия: -1,55 грн
18,44 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 96
Всего: упаковка (1)
22,50
Экономия: -3,65 грн
18,85 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 87
Всего: упаковка (1)
22,52
Экономия: -3,40 грн
19,12 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
Всего: упаковка (1)
26,20
Экономия: -1,73 грн
24,47 грн
В других городах:
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 40
Всего: упаковка (1)
18,09
Экономия: -1,68 грн
16,41 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 28
Всего: упаковка (1)
21,16
Экономия: -2,52 грн
18,64 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 3
Всего: упаковка (1)
26,31
Экономия: -2,69 грн
23,62 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Науки, 74-К
Всего: упаковка (1)
22,71
Экономия: -2,92 грн
19,79 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 110
Всего: упаковка (1)
25,85
Экономия: -2,44 грн
23,41 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 231
Всего: упаковка (1)
25,92
Экономия: -2,35 грн
23,57 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
25,83
Экономия: -2,30 грн
23,53 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (1)
27,46
Экономия: -3,84 грн
23,62 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (2)
21,89
Экономия: -3,08 грн
18,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 46
Всего: упаковка (1)
26,80
Экономия: -3,21 грн
23,59 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
Всего: упаковка (1)
20,31
Экономия: -1,72 грн
18,59 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 25
Всего: упаковка (1)
21,24
Экономия: -2,04 грн
19,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Станкостроителей, 8-А
Всего: упаковка (1)
20,54
Экономия: -1,89 грн
18,65 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Западнодонбасская, 13
Всего: упаковка (1)
26,96
Экономия: -3,31 грн
23,65 грн