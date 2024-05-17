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БАЛЬЗАМ "ЗВЕЗДОЧКА" 8 г грибок - Одесса (82551) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
Всего: упаковка (1)
26,14
Экономия: -2,43 грн
23,71 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
25,97
Экономия: -2,40 грн
23,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Черняховского, 1
Всего: упаковка (3)
25,95
Экономия: -2,32 грн
23,63 грн
В других городах:
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Открыто Закроется в 20:00
Великодолинское, ул. Центральная, 128
Всего: упаковка (1)
22,35
Экономия: -3,56 грн
18,79 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Южное, ул. Химиков, 3-А
Всего: упаковка (1)
26,90
Экономия: -3,29 грн
23,61 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Раздельная, ул. Привокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (1)
22,04
Экономия: -3,20 грн
18,84 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
Всего: упаковка (1)
26,01
Экономия: -2,44 грн
23,57 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Татарбунары, ул. Горького Максима, 19-Б
Всего: упаковка (1)
20,47
Экономия: -1,71 грн
18,76 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Николаев, ул. Строителей, 5-З
Всего: упаковка (1)
20,81
Экономия: -1,32 грн
19,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Любашевка, ул. Софиевская, 93-Б
Всего: упаковка (3)
19,94
Экономия: -1,47 грн
18,47 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 22
Всего: упаковка (1)
27,40
Экономия: -3,79 грн
23,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Подольск, просп. Победы, 1-А/1
Всего: упаковка (1)
26,66
Экономия: -3,08 грн
23,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Болград, ул. Варненская, 24-А
Всего: упаковка (1)
27,02
Экономия: -3,43 грн
23,59 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Кривой Рог, ул. Горняков, 36
Всего: упаковка (1)
27,11
Экономия: -3,52 грн
23,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Френчко Виктора, 31-А
Всего: упаковка (1)
22,41
Экономия: -3,62 грн
18,79 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 1-Г
Всего: упаковка (1)
27,70
Экономия: -4,06 грн
23,64 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, перек. Карпы Тараса / Большая Перспективная, 66/44
Всего: упаковка (2)
25,84
Экономия: -2,22 грн
23,62 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
Всего: упаковка (1)
27,28
Экономия: -3,73 грн
23,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
Всего: упаковка (1)
27,02
Экономия: -3,43 грн
23,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Тальное, ул. Соборная, 24
Всего: упаковка (1)
22,76
Экономия: -2,72 грн
20,04 грн