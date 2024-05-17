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БАЛЬЗАМ "ЗВЕЗДОЧКА" 8 г грибок - Львов (82551) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Нововолынск, просп. Победы, 2-А
Всего: упаковка (1)
25,76
Экономия: -2,14 грн
23,62 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, перек. Шевченко / Лермонтова, 26/1
Всего: упаковка (2)
20,93
Экономия: -1,64 грн
19,29 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, просп. Князя Романа, 1
Всего: упаковка (1)
25,53
Экономия: -1,91 грн
23,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Костополь, ул. Руданского Степана, 2-Д
Всего: упаковка (1)
21,21
Экономия: -2,15 грн
19,06 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 27-З
Всего: упаковка (1)
26,52
Экономия: -3,08 грн
23,44 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 16
Всего: упаковка (1)
21,35
Экономия: -2,67 грн
18,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Каменец-Подольский, ул. Соборная, 33/36
Всего: упаковка (1)
24,63
Экономия: -1,40 грн
23,23 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 25-А
Всего: упаковка (1)
25,09
Экономия: -1,74 грн
23,35 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Князей Кориатовичей, 14-Л
Всего: упаковка (1)
21,18
Экономия: -1,63 грн
19,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 51
Всего: упаковка (1)
25,99
Экономия: -2,36 грн
23,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, перек. 600-летия / Келецкая, 50/49
Всего: упаковка (2)
26,74
Экономия: -3,15 грн
23,59 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Винница, шоссе Хмельницкое, 21
Всего: упаковка (1)
26,79
Экономия: -3,20 грн
23,59 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Качинского Леха, 5/1
Всего: упаковка (3)
28,03
Экономия: -4,40 грн
23,63 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Тена Бориса, 2-А
Всего: упаковка (2)
25,44
Экономия: -1,85 грн
23,59 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 155-А
Всего: упаковка (1)
20,87
Экономия: -2,03 грн
18,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Буча, ул. Героев Майдана, 10
Всего: упаковка (1)
20,64
Экономия: -1,69 грн
18,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Гонгадзе Георгия, 20
Всего: упаковка (1)
27,92
Экономия: -4,25 грн
23,67 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Антонова Авиаконструктора, 43
Всего: упаковка (1)
26,28
Экономия: -2,75 грн
23,53 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
25,74
Экономия: -2,05 грн
23,69 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Полка Азов, 5
Всего: упаковка (2)
28,44
Экономия: -4,81 грн
23,63 грн