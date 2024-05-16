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БАЛЬЗАМ "ЗВЕЗДОЧКА" 8 г грибок - Киев (82551) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
25,74
Экономия: -2,05 грн
23,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антонова Авиаконструктора, 43
Всего: упаковка (1)
26,28
Экономия: -2,75 грн
23,53 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 8
Всего: упаковка (1)
27,51
Экономия: -3,94 грн
23,57 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Полка Азов, 5
Всего: упаковка (2)
28,44
Экономия: -4,81 грн
23,63 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 15
Всего: упаковка (1)
27,77
Экономия: -4,23 грн
23,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 21
Всего: упаковка (1)
28,30
Экономия: -4,67 грн
23,63 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Пасхалина Юрия, 5
Всего: упаковка (1)
19,93
Экономия: -1,27 грн
18,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Гонгадзе Георгия, 20
Всего: упаковка (1)
27,92
Экономия: -4,25 грн
23,67 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вересневая, 24
Всего: упаковка (2)
21,36
Экономия: -2,66 грн
18,70 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Иорданская, 1
Всего: упаковка (1)
30,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2
Всего: упаковка (1)
29,00 грн
В других городах:
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Грушевского Михаила, 17/1
Всего: упаковка (1)
29,04
Экономия: -5,41 грн
23,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Буча, ул. Героев Майдана, 10
Всего: упаковка (1)
20,64
Экономия: -1,69 грн
18,95 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 155-А
Всего: упаковка (1)
20,87
Экономия: -2,03 грн
18,84 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1)
21,59
Экономия: -1,57 грн
20,02 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Житомир, ул. Тена Бориса, 2-А
Всего: упаковка (2)
25,44
Экономия: -1,85 грн
23,59 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Качинского Леха, 5/1
Всего: упаковка (3)
28,03
Экономия: -4,40 грн
23,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Чернобай, ул. Центральная, 81
Всего: упаковка (1)
21,90
Экономия: -3,09 грн
18,81 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 320
Всего: упаковка (1)
25,20
Экономия: -1,87 грн
23,33 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Припортовая, 25
Всего: упаковка (2)
28,74
Экономия: -5,11 грн
23,63 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 142/142-А
Всего: упаковка (1)
22,49
Экономия: -2,88 грн
19,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Тальное, ул. Соборная, 24
Всего: упаковка (1)
22,51
Экономия: -2,47 грн
20,04 грн