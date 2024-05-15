Все аптеки Украины
Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ "ЗВЕЗДОЧКА"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЗВЕЗДОЧКА" 8 г грибок - Днепр (Днепропетровск) (82551) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (2)
21,88
Экономия: -3,07 грн
18,81 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
26,42
Экономия: -2,89 грн
23,53 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Поля Александра, 110
Всего: упаковка (1)
25,10
Экономия: -1,69 грн
23,41 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
Всего: упаковка (1)
20,63
Экономия: -2,04 грн
18,59 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 74-К
Всего: упаковка (1)
22,66
Экономия: -2,87 грн
19,79 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (1)
27,52
Экономия: -3,90 грн
23,62 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 3
Всего: упаковка (1)
26,57
Экономия: -2,95 грн
23,62 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 28
Всего: упаковка (1)
21,17
Экономия: -2,53 грн
18,64 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 46
Всего: упаковка (1)
26,64
Экономия: -3,05 грн
23,59 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Героев, 40
Всего: упаковка (1)
17,70
Экономия: -1,29 грн
16,41 грн
В других городах:
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 11
Всего: упаковка (2)
20,44
Экономия: -1,85 грн
18,59 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Чайкиной Лизы, 51
Всего: упаковка (1)
21,55
Экономия: -2,85 грн
18,70 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Павлоград, ул. Западнодонбасская, 13
Всего: упаковка (1)
27,14
Экономия: -3,49 грн
23,65 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Станкостроителей, 8-А
Всего: упаковка (1)
20,56
Экономия: -1,91 грн
18,65 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
Всего: упаковка (1)
25,52
Экономия: -1,05 грн
24,47 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Запорожье, ул. Базарная, 28
Всего: упаковка (1)
28,17
Экономия: -4,58 грн
23,59 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Космическая, 19
Всего: упаковка (1)
19,78
Экономия: -1,34 грн
18,44 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Космическая, 96
Всего: упаковка (1)
22,08
Экономия: -3,23 грн
18,85 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Космическая, 87
Всего: упаковка (1)
22,62
Экономия: -3,50 грн
19,12 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 231
Всего: упаковка (1)
26,00
Экономия: -2,43 грн
23,57 грн