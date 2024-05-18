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БАЛЬЗАМ "ЗВЕЗДОЧКА" 8 г мозольный - Запорожье (82550) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
30,79
Экономия: -5,42 грн
25,37 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
28,72
Экономия: -3,46 грн
25,26 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
22,56
Экономия: -2,77 грн
19,79 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
27,77
Экономия: -2,39 грн
25,38 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
Всего: упаковка (1)
29,77
Экономия: -3,26 грн
26,51 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Базарная, 28
Всего: упаковка (1)
22,62
Экономия: -3,35 грн
19,27 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (1)
29,68
Экономия: -2,09 грн
27,59 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 19
Всего: упаковка (2)
19,99
Экономия: -1,55 грн
18,44 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 96
Всего: упаковка (1)
22,81
Экономия: -3,69 грн
19,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Северокольцевая, 17
Всего: упаковка (1)
22,25
Экономия: -1,84 грн
20,41 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: упаковка (2)
21,31
Экономия: -2,61 грн
18,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 15
Всего: упаковка (1)
29,96
Экономия: -1,67 грн
28,29 грн
В других городах:
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 3-Р
Всего: упаковка (2)
28,42
Экономия: -3,05 грн
25,37 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 3
Всего: упаковка (2)
28,22
Экономия: -2,89 грн
25,33 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
26,03
Экономия: -1,13 грн
24,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Науки, 74-К
Всего: упаковка (2)
21,50
Экономия: -2,77 грн
18,73 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
20,48
Экономия: -1,82 грн
18,66 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 40
Всего: упаковка (1)
29,40
Экономия: -4,16 грн
25,24 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
30,20
Экономия: -4,96 грн
25,24 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 6
Всего: упаковка (2)
20,19
Экономия: -1,38 грн
18,81 грн